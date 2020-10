Illustration d'un enregistrement d'un podcast — CoWomen / Unsplash

Bienvenue dans « Minute Papillon ! » le podcast d’actualité de 20 Minutes. Aujourd’hui mardi, c’est « Bande de pods », notre rendez-vous qui parle des podcasts, et de celles et ceux qui les font.

On parle aujourd’hui de quand les créatrices ou les créateurs de podcast décident d’arrêter leur programme. Parce que si l’on parle beaucoup de lancements de nouveaux podcasts, on parle beaucoup moins de ceux qui s’arrêtent. Pourquoi, et surtout, pour quoi faire ? On échange avec Siham Jibril qui a lancé « Génération XX », un podcast de conversations dans lequel des « femmes agissantes », toutes singulières, évoquent leurs projets, leurs trajectoires professionnelles, leurs succès comme leurs échecs.

Le podcast va être bouclé au 100e numéro, à la fin de l’année. Mais la fin de ce programme audio n’est pas synonyme de la fin de l’aventure. Un hors-série papier va être publié, une communauté en ligne est en train d'être constituée et Siham Jibril va tenir une conférence en décembre sur le thème de l'écoute.

Pour écouter Siham Jibril, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

