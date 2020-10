« MINUTE PAPILLON! » Entretien audio avec Agathe et Lorraine Sorlet, qui publient deux ouvrages illustrés sur l'amour, les amours, les actes et gestes d'amour

Sexe et dessin…. Que révèle-t-on, que cache-t-on pour illustrer l'amour, l’acte sexuel et les corps ? Agathe et Lorraine Sorlet, jumelles, illustratrices, répondent aujourd’hui dans « Tout sexplique », le rendez-vous intime du podcast « Minute Papillon ! ».

Agathe et Lorraine Sorlet publient chacune Les Amours et Une histoire d’Amour (éditions Robert Laffont, 20 euros chacun). Deux ouvrages illustrés destinés « aux amoureux, aux amoureux de l’amour », qui révèlent des visions de l’amour, des amours, à seul, à plusieurs, des sentiments et des rencontres. Et des corps qui s’aiment.

Comment représente-t-on l’acte d’amour ? Le et les corps pratiquant le sexe ? Que cache-t-on dans ces illustrations ? Ce sont quelques-unes des questions de cet entretien.

Entretien réalisé à distance, au petit-déjeuner d’Agathe et Lorraine dans la cuisine à la campagne, avec l’âne et le chien à la cloche… Et Philippe qui n’était pas très content d’être chassé de la cuisine pour cette interview. Désolée Philippe.

Pour découvrir les explications des illustratrices Agathe et Lorraine Sorlet sur l’acte d’amour, la représentation des corps, et l’importance d’une courbe, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio.

