Reconstitution du buste de Pierrette, femme préhistorique, à l'aide des os du crâne qui ont été retrouvé sur le site de Saint Césaire , Charente Maritime, 26 mai 2005 — NOSSANT JEAN MICHEL/SIPA

L’Homme de Néandertal accusé. Encore. Le cousin humain de notre espèce Homo Sapiens, qui a foulé notre sol pendant d’environ 400.000 à 35.000 ans, a longtemps été considéré comme un hominidé fruste et brutal à l’allure d’un singe. Avec la pandémie de Covid-19, le voilà de nouveau sur le banc des accusés : les personnes portant un segment de son ADN risquent davantage des complications sévères de la maladie, selon une étude publiée dans Nature.

Considérer Néandertal comme inférieur, seulement digne des oubliettes de l’histoire est une erreur, affirme Marylène Patou-Mathis. Cette préhistorienne, directrice de recherches au CNRS rattachée au département Préhistoire du Muséum national d’histoire naturelle, est spécialiste des comportements des Néandertaliens et des premiers Hommes modernes.

Dans cet épisode, on déconstruit plusieurs clichés historiques, dont cette hiérarchisation des hominidés longtemps en cours dans le monde scientifique.

Autre cliché à déconstruire : considérer Néandertal et les Hommes préhistoriques… Seulement comme des hommes. Ce sont aussi des femmes ! Et « ces femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les hommes reviennent de la chasse », selon Marylène Patou-Mathis.

Néandertal était (aussi) chasseuse de grands mammifères, artisane, bâtisseuse, exploratrice de formes d’expression symbolique…

Marylène Patou-Mathis, qui a publié Qui était Néandertal ? (édition Bayard, 12,90 euros), sort l’essai L'homme préhistorique est aussi une femme (éditions Allary, 21,90 euros), est l’invitée de cet épisode de Minute Papillon !, le podcast d’actu de 20 Minutes. Pour l’écouter, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud. Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes par ici.