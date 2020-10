Illustration de deux jeunes femmes sur un lit — Billie / Unsplash

Sexe, pipi…. et cystite. Pourquoi peut-on avoir une infection urinaire avec un nouveau partenaire sexuel ? Corinne Isnard Bagnis, médecin, professeure de néphrologie à Sorbonne Université, cheffe de service adjointe à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) répond aujourd’hui dans Tout sexplique, le rendez-vous intime du podcast Minute Papillon !.

Corinne Isnard Bagnis publie Miction impossible (éditions du Rocher, 17,90 euros), un ouvrage pour découvrir les reins, ces organes discrets qui assurent, au quotidien, des fonctions d’élimination. Alors qu’on urine environ 20.000 à 30.000 fois dans notre vie, cet acte est très anodin.

Mais si un grain de sable se met dans les rouages, les douleurs peuvent devenir intenses. Parmi elles, la sensation de lames de rasoir quand on urine : c’est la cystite, qui touche plus souvent les femmes que les hommes.

Origine de la cystite

D’où vient cette infection des urines ? Dans cet entretien audio, à écouter dans le lecteur ci-dessus, la médecin explique qu'« elle provient de nos bactéries, situées entre la vulve et l’anus, et qui viennent la plupart du temps de notre tube digestif, et qui remontent par le canal de l’urètre, le petit canal assez court qui va de la vessie à l’extérieur ».

La néphrologue rappelle que la cystite « n’est pas une maladie sexuellement transmissible. Ce n’est pas le partenaire qui donne cette infection. » Avant de souligner qu'« il y a des liens importants entre vie sexuelle et cystites chez les femmes, liées aux frottements et irritations provoquées pendant les relations sexuelles ».

Pour découvrir les explications de Corinne Isnard Bagnis sur les reins, l’origine des cystites, les manières de les soigner, et pourquoi il ne faut pas se retenir d’aller aux toilettes, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud. Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes par ici.