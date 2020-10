« MINUTE PAPILLON! » Entretien audio avec Grégoire, alias « Major Mouvement », le plus connu des kinésithérapeutes à bretelles des réseaux sociaux, à propos de notre dos

Qui n’a pas mal au dos ? Surnommé mal du siècle, neuf Français sur dix en ont déjà souffert, selon un sondage OpinionWay pour Vexim en 2017.

Dans « Minute Papillon ! », le podcast d’actualité de 20 Minutes, on accueille pour notre rendez-vous « la bulle » Grégoire, alias « Major Mouvement », kinésithérapeute et enseignant en thérapie manuelle.

Le kiné à bretelles le plus célèbre des réseaux sociaux a publié Major Mouvement, 10 clés pour un corps en bonne santé (éd. Marabout) qui mêle explications, dessins et photos pour bouger.

Bouger

On parle avec lui de comment bouger pour prévenir et diminuer le mal de dos, mais aussi d’alimentation… et de fesses. Car « renforcer ses fessiers est excellent pour protéger les entorses aux genoux, aux chevilles, ainsi que les douleurs au niveau du dos », rappelle-t-il.

Pour écouter « Major mouvement », ses conseils et sa bonne humeur, c’est dans l’épisode dans le lecteur audio ci-dessus.

