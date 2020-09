« MINUTE PAPILLON! » Entretien avec Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute et formateur, à propos de notre capacité à traverser les crises

Illustration d'une personne, floue, se prenant la tête — Joel Naren/Unsplash

Aujourd’hui on parle de crises, de possibilité de reconfinement, de soi, et des autres, avec Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute et formateur.

Augmentation du nombre de malades de Covid-19, restrictions de libertés individuelles dans certaines régions, la possibilité d’un reconfinement, au cas par cas, reste d’actualité.

Et vous dans tout ça, ça va ? Face à l’état de crises multiples, sanitaire, économique, environnementale, entretien avec Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute, qui a publié Notre façon d’être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ? ( Editions de l’Homme). Il enseigne la communication non-violente.

