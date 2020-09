«MINUTE PAPILLON!» Découvrez des programmes audio de reportages, de témoignages et d'explication de la pandémie du nouveau coronavirus et le Covid-19

Illustration d'une personne portant un masque, à vélo, sur le pont de Sully à Paris — Thomas de Luze/Unsplash

Aujourd’hui dans «Minute Papillon!», on retrouve notre rendez-vous « Bande de pods », où l’on parle de podcasts francophones. Pour cet épisode, on évoque la pandémie du nouveau coronavirus et du Covid-19.

L’offre est bien plus fournie sur votre plateforme ou votre app' d’écoute préférée, le choix est donc cornélien…

Les podcasts de reportage

Coronavirus : au cœur de la lutte

Un podcast AP-HP-France Info reportages. La journaliste Solenne Le Hen a effectué au printemps un long reportage à l’hôpital Bichat à Paris, en pleine crise. La parole des médecins, chercheurs, aides-soignants, est de grande qualité, malgré un habillage musical...surprenant.

Dans l’œil du coronavirus

Le journaliste Laurent Gaudens, de La Nouvelle république et Centre-Presse, situé à Poitiers, multiplie les reportages du quotidien. Après l’épisode du mariage masqué, de la rentrée des profs, du Tour de France bousculé par les règles sanitaires, le dernier programme, diffusé mi-septembre, s’intéresse à un Ephad, à Vivonne, angoissé par la pandémie.

Les podcasts de témoignages de soignants

Le journal d’une infirmière, MedShake Studio. Dans ce podcast, Flavie, infirmière en service de réanimation, raconte la vie dans l’hôpital où elle travaille. Un établissement qui a accueilli parmi les premiers patients atteints du Covid. Deux saisons disponibles. Le dernier épisode, sur la sonnette utilisée par les patients pour appeler le personnel soignant, est éclairant.

Le Carnet des mercis, Les Cavalcades. Marie, psychologue d’un hôpital parisien, raconte le stress, la routine, la lassitude, le réconfort dans la cuisine ou le yoga… Un journal de bord de ce moment précis, quand le monde bascule…

D’autres témoignages

La série de hors-série du podcast Le Quatrième trimestre, de Sophie Baconin. Un programme qui s’adresse aux futurs et jeunes parents face au coronavirus. A écouter : Pierre, jeune père, n’a pas pu rester à la maternité durant les premiers jours de vie de sa fille…

Les podcasts d’explication

Notons Radiographie du virus de France Culture, Infos coronavirus de RFI, Pandémie ​du Monde… Malheureusement, la plupart de ces programmes se sont arrêtés à l’été.

