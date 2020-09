Illustration de jeunes regardant leurs smartphones — Creative Christians / Unsplash

Dans le podcast Minute Papillon ! aujourd’hui, on parle d’adolescents et de parents, d’écrans et de bouquins, de silences et de dialogues, avec Angélique Motte et Claire Raimbaud.

Claire Raimbaud, professeure de français dans un collège du 13e arrondissement de Paris, mère de deux adolescents, et Angélique Motte, professeure de français dans un lycée à Orsay, mère de trois ados, ont publié Recettes presque imparables pour dialoguer avec son ado (quand il lève la tête de son écran), (éd. Flammarion, 19 euros).

Ces enseignantes, qui ont croisé des centaines d’ados en près de 20 ans de métier, ont accumulé des clefs pour « ne plus être seul avec son ado, et tenter d’avancer au mieux avec lui ».

Leurs « recettes » mitonnées avec bonne humeur, sont épicées de conseils de lecture pour l’adulte et l’ado. Elles vous les partagent dans notre podcast, où l’on parle d’écran, des couleurs du silence, de lectures de Victor Hugo et Marie Kondo, et de vie « à fond ! »…

