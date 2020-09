Illustration d'une dame âgée et d'une personne proche, lui montrant son smartphone — Georg Arthur Pflueger/Unsplash

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, cet épisode de notre podcast d’actualité Minute Papillon ! donne la parole à un témoin de cette pathologie. Olivia Amblard a été aidante de son père malade, l’a accompagné durant toute sa maladie jusqu’à son décès.

La perte de la mémoire et les changements d’humeur du malade, la peur, la dépendance, le silence et l’isolement des aidants, cette mère de famille a tout vécu, entourant son père et sa mère dans ces troubles qui se sont rapidement développés.

Olivia Amblard est par la suite devenue aidante à l’association France Alzheimer dans l’Essonne, pour informer, accompagner et former les personnes ayant un proche malade. Elle raconte dans Minute Papillon ! cette expérience, la douleur mais aussi les joies durant la maladie, et l’importance, pour les aidants, d’être accompagnés.

