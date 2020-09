« MINUTE PAPILLON ! » Dans cet épisode, entretien avec Amal Tahir, étudiante sage-femme, qui publie un guide d’éducation sexuelle féministe et bienveillant

Illustration de femmes en sous-vêtements dans une baignoire avec des parts de pizza pepperoni, car la pizza c'est la vie — Womanizer WOW Tech / Unsplash

Dans « Minute Papillon ! » ce vendredi, on retrouve notre rendez-vous « Tout sexplique », consacré à l’intimité. On évoque aujourd’hui le guide d’éducation sexuelle féministe et bienveillant d’Amal Tahir, Bien dans ma tête, bien dans ma culotte ( Kiwi, 16 euros).

Amal Tahir est une jeune femme « slasheuse » : étudiante sage-femme à Bruxelles, en dernière année, elle aussi créatrice de contenu sur Instagram, avec le compte Inside women, où elle poste des messages d’éducation sexuelle bienveillants. Son guide vise à donner des connaissances, et surtout confiance aux jeunes femmes, sans distinction.

Pour écouter Amal Tahir parler d’éducation sexuelle et de parole intrafamiliale, d’amour de soi-même, de féminisme et de sororité, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessus.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes.

