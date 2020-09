Illustration de personnes parlant en extérieur — Alexis Brown/Unsplash

Qu’est-ce que les mots disent de vous ? Sur Facebook ou Instagram, j’envoie des « emoji » à mes « amis » que je « follow », j’appelle à la « bienveillance » et « en même temps », je réagis au « buzz » et à la « fake news »… Et avec mes « selfie », j’attends surtout des « like » qui feront du bien à mon ego.

Mots du quotidien, mots des « bons sentiments » parfois en toc, tics de langage, les mots que j’utilise me dévoilent. C’est le propos de livre de Julie Neveux, maîtresse de conférences en linguistique à l’Université de Paris-Sorbonne et dramaturge. Elle publie Je parle comme je suis, ce que les mots disent de nous. Enquête linguistique sur le 21e siècle ( Grasset, 20 euros).

Dans ce livre-dico bourré d’humour, sont révélés les racines et les dessous chics et chocs de nombre de mots, comme « PLS », « bashing », « collapsologie » ou encore les « like » des réseaux sociaux…

Julie Neveux est l’invitée de cet épisode de Minute Papillon !, le podcast d’actualité de 20 Minutes. Elle nous parle des mots, des sentiments que je publie en ligne, des mots « bisounours » mais qui ne reflètent pas ce que je ressens vraiment. D’où viennent ces « bons sentiments » que je publie partout ?

