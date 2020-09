Illustration de vélo dans la nature — Joël in 't Veld/Unsplash

Aujourd’hui, on retrouve notre rendez-vous « Bande de pods », où l’on parle de podcasts natifs francophones. Pour cet épisode, on plonge dans les podcasts de faits divers, ces faits inclassables qui plongent dans les bas-fonds de l’âme humaine. Voici notre sélection de cinq podcasts francophones de faits divers. L’offre est bien plus fournie sur votre plateforme ou votre app d’écoute préférée, le choix est donc cornélien…

Fenêtre sur cour

Un podcast court d’Arte radio, de la chroniqueuse judiciaire Élise Costa. Un nom en référence au fim d’Hitchcock. Ce programme immersif raconte une situation, un détail d’un fait divers où l’on s’identifie grâce à une écriture soignée. Déjà 27 épisodes, dont l’un, sur le silence des voisins témoins d’une situation de crise, qui remue.

Jours de polar

Un podcast des Jours. Des histoires écrites par la grande fait-diversière Patricia Tourancheau, lues par des comédiennes et comédiens. Des affaires célèbres, comme la traque inaboutie du tueur et violeur parisien surnommé le « Grêlé », mais aussi… Gainsbourg à la brigade des stup' à Paris.

Cerno, l’anti-enquête

Dans la catégorie des true crime, documentaires-séries qui parlent d’enquêtes, on est encore loin de la production anglo-saxonne, bouleversée par le choc « Serial » en 2014. Mais cela change. En français, notons Cerno, un podcast indépendant de Julien Cernobori. Tout part de la découverte qu’un tueur en série a peut-être vécu dans son immeuble parisien dans les années 1980. L’homme : Jean-Thierry Mathurin, amant et complice de Thierry Paulin. Les deux hommes ont torturé et assassiné plusieurs personnes âgées pour leur argent. Quarante-sept épisodes de Cerno plus tard, l’ambiance reste captivante.

Désordres ordinaires

Un podcast en sept épisodes de Binge Audio, présenté par Thomas Rozec. Le journaliste Philippe Pujol raconte ses onze ans à la rubrique faits divers pour le quotidien La Marseillaise. Onze ans d’histoires de crimes, de trafics, d’accidents… L’intérêt réside dans ce quotidien hors-norme, comment Philippe Pujol s’est glissé dans cette peau de fait-diversier… et puis Marseille, aussi belle, fascinante, que miséreuse.

In Tenebris

Un podcast indépendant de Marine Benoit. Six histoires mystérieuses et irrésolues, aux frontières du réel. Parfait pour se faire peur au coin du feu, comme cette histoire de poltergeist à Rosenheim, en Haute-Bavière, à la fin des années 1960. Le plus : après l’histoire, un invité expert revient sur le fait divers et tente de l'expliquer.

Et si vous aimez ce genre de récits mystérieux, plongez-vous aussi dans Mystères d’ici, la série du podcast L’été dans vos oreilles. Une série sur les récits et légendes locaux, signée 20 Minutes…

