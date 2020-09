MINUTE PAPILLON ! Victime de violences gynécologiques et obstétricales, Marine Gabriel dénonce ces violences avec le mot-dièse@balancetonuterus et son livre « La vérité au bout des lèvres » (Kiwi)

Dans « Minute Papillon ! » ce vendredi, on retrouve notre rendez-vous « Tout sexplique », consacré à l’intimité. On évoque aujourd’hui les violences gynécologiques et obstétricales (VOG), qui prennent des formes très différentes : psychologiques, avec des humiliations, des culpabilisations, ou encore des actes réalisés sans consentement, voire des gestes physiques violents.

Ces violences sont cachées, que ce soit derrière les portes d’un cabinet gynécologique, pour un suivi, pour un processus de PMA​, ou encore dans la salle d’accouchement.

On parle de ce sujet avec Marine Gabriel, qui a subi lors de sa grossesse des VOG qui l’ont traumatisé. Elle a lancé par la suite@balancetonuterus, que l’on retrouve notamment sur son compte Instagram et son site. Elle a publié à l’été La vérité au bout des lèvres (éd. Kiwi, 16 euros), un cri rassemblant les douleurs des victimes, et un appel au changement.

Témoignages et rapport du Haut conseil à l’Egalité

Car ces violences persistent, malgré des témoignages depuis des années, des blogs dédiés, comme Marie accouche là ou En jupe !, ou encore la publication d’un rapport du Haut conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes daté du 29 juin 2018, intitulé « Actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical : reconnaître et mettre fin à des violences longtemps ignorées ».

Ces derniers jours, sous le mot-dièse @balancetonstage, des étudiants, notamment des filières de la santé, racontent des violences, paroles et gestes déplacés qui ont vu ou ont subi. Dont un, abject, qui se serait déroulé dans un service obstétrique.

Dans le podcast du jour, retour avec Marine Gabriel sur ces violences aux conséquences douloureuses, voire tragiques.

