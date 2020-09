Illustration de la justice — Tingey Injury Law Firm / Unsplash

C’est ce mercredi matin que s’est ouvert le procès des attentats de janvier 2015, touchant la rédaction de Charlie Hebdo, les policiers Montrouge et l’Hypercacher de la porte de Vincennes.

Entre le 7 et le 9 janvier 2015, les tueries perpétrées par les frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amedy Coulibaly ont fait 17 morts. Les trois terroristes ont été tués.

Cinq ans après, dans le box des accusés, quatorze personnes sont poursuivies, soupçonnées à des degrés divers de soutien logistique aux auteurs des attaques.

Parmi elles, Ali Riza Polat, Franco-turc de 35 ans, ami de longue date d’Amedy Coulibaly. Il sera le seul à répondre de « complicités de crime », soupçonné d’être le « bras droit » du djihadiste Amedy Coulibaly.

Caroline Politi, journaliste à 20 Minutes, revient dans notre podcast sur le profil de cet homme, les soupçons qui pèsent sur lui, et la dimension historique de ce procès.

