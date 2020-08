Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série sonore de 20 Minutes consacrée aux récits et légendes… D’Aix-en-Provence à Gauchin-le-Gal en passant par La Rochelle, guides, historiens et conteurs vous narrent les légendes et récits de nos régions. Ils convoquent histoire, identité locale, peurs et désirs…

Pour ce huitième et dernier épisode de la saison, découvrons l’histoire de « l’abbé volant » de l’Essonne. Il s’agit de l’abbé Desforges, chanoine d’Etampes, qui fit à la fin du XVIIIe siècle une tentative de vol avec une étrange machine parée de plumes d’oiseaux.

Une histoire racontée au micro de Thibault Girardet par Joslan Keller, auteur de trois ouvrages sur des affaires irrésolues relevant de l’étrange, conférencier et chroniqueur télé.

