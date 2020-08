ALLUMEZ LE SON Un nouvel épisode de « Mystères d’ici », la série du podcast « L’été dans vos oreilles », consacrée aux légendes et récits locaux

Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série sonore de 20 Minutes consacrée aux récits et légendes… D’Aix-en-Provence à Gauchin-le-Gal en passant par La Romieu, guides, historiens et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent histoire, identité locale, peurs et désirs…

Pour ce cinquième épisode de cette saison, découvrons l’histoire de la cité engloutie d'Antioche, au large des îles de Ré et d'Oléron. On raconte que cette ville aurait disparu à la suite de terribles tremblements de terre. Un dicton rétais affirme : « Quand Antioche réapparaîtra, Ré disparaîtra…. ».

Cette légende est racontée par Monique Bourneuf, historienne locale. Cette ville légendaire a donné son nom au pertuis d'Antioche, ce détroit entre une île et la terre, qui se situe entre les îles de Ré, d’Oléron et le continent.

