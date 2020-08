ALLUMEZ LE SON Un nouvel épisode de « Mystères d’ici », la série sonore du podcast « L’été dans vos oreilles », consacrée aux légendes et récits locaux

Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série sonore de 20 Minutes consacrée aux récits et légendes… D’Aix-en-Provence à Gauchin-le-Gal en passant par La Rochelle, guides, historiens et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent histoire, identité locale, peurs et désirs…

Pour ce troisième épisode de cette saison, allons en Poitou découvrir les secrets de Mélusine, femme à la queue de serpent, bâtisseuse, fondatrice de la lignée des comtes de Lusignan. La légende nous vient de Jean d’Arras, au XIVe siècle. Venue d’Albanie jusque dans le Poitou, elle y rencontre et épouse Raymondin de Lusignan, avec qui elle aura dix enfants.

Femme puissante

On lui attribue des pouvoirs de bâtisseuse, telle la construction des châteaux de Lusignan et de Vouvant, les tours de La Rochelle ou encore de l’abbaye de Maillezais. Mais trahie par son époux, elle s’enfuira après la découverte de son secret. Une légende racontée par Monique Bourneuf, historienne locale.

