ALLUMEZ LE SON Un nouvel épisode de « Mystères d’ici », la série sonore de « 20 Minutes » consacrée aux légendes et récits locaux du podcast « L’été dans vos oreilles »

Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série sonore de 20 Minutes consacrée aux récits et légendes… D’Aix-en-Provence à Gauchin-le-Gal en passant par La Rochelle, guides, historiens et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent histoire, identité locale, peurs et désirs…

Pour ce deuxième épisode de cette saison, promenons-nous à La Romieu, petit village au nord du Gers, entre Condom et Lectour. C’est en 1338 qu’y arrive une petite fille, Angéline. Elle sauvera le village grâce à ses chats… Une histoire racontée par Thierry Perret, guide à la collégiale Saint-Pierre de La Romieu.

Sculpture de chat au village de La Romieu dans le Gers - Nicolas Stival/20 Minutes

« Mystères d’ici » est une série du podcast « L’été dans vos oreilles ». Vous pouvez vous abonner gratuitement sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify, Deezer, ou Podinstall.

N’hésitez pas à nous soutenir, en nous envoyant des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée.