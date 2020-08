ALLUMEZ LE SON Un nouvel épisode de « Mystères d’ici », la série sonore du podcast « L’été dans vos oreilles », consacrée aux légendes et récits locaux

Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série sonore de 20 Minutes consacrée aux récits et légendes… D’ Aix-en-Provence à Niort en passant par Gauchin-le-Gal, guides, historiens et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent Histoire, identité locale, peurs et désirs…

Pour ce premier épisode de cette deuxième saison, allons nous promener dans les bois de Fontainebleau. Y vit une figure mystérieuse, le Grand veneur, le chasseur qui défie les grands de ce monde, et annonce des destins funestes.

Une légende racontée par Claude Arz, auteur d’ouvrages sur les légendes et les mystères, président de l’association de Nuit des légendes dans le sud Finistère.

