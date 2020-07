Lancer le diaporama Evan Rachel Wood, l'un des actrices principales de la série télévisée — Magnus Sundholm/REX/SIPA

Aujourd’hui, place à notre série audio « Minute Papillon ! Collection génériques ». Anne Demoulin, journaliste au service « Culture » de 20 Minutes, vous raconte et analyse des génériques cultes de série, leurs histoires, leurs dessous… et même ce que l’on ne voit pas. Le générique est un exercice à part entière, une introduction visuelle et sonore qui dit beaucoup de l’œuvre à venir. Et parfois révèle ses secrets. Pépites garanties…

Après avoir évoqué Game of Thrones, Dix pour cent, Dallas , voici le…

Quatrième épisode de cette série : le générique de Westworld, sur HBO

Comme l’analyse notre journaliste, ce générique présente des questions existentielles au spectateur : quelle est notre vision du monde ? Est-ce que nos vies sont contrôlées ? Est-ce que, pour éprouver la liberté, doit-on « ouvrir les yeux » ? Et si oui, comment ? Est-ce que, en interrogeant la nature des robots, les créateurs de ce programme s’intéressent-ils plutôt à l’essence de l’humanité ?

