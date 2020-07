Illustration de mains tachées de peintures — Amauri Mejía / Unsplash

Bienvenue dans « Minute Papillon ! » le podcast d’actualité de 20 Minutes. Aujourd’hui mardi, c’est « Bande de pods », notre rendez-vous qui parle des podcasts, et de celles et ceux qui les font.

Jérémie Claeys, illustrateur professionnel, créateur du podcast « Sens créatif » est l’invité de cet épisode. Dans son programme, il va à la rencontre de celles et ceux qui travaillent et créent de l’image : illustrateurs, auteurs de bande dessinée comme Guy Delisle et Aurore Petit, photographes, mais aussi des professionnels de l’autre côté de la commande, comme les agents, les directeurs artistiques, les acheteurs d’art et galeristes…

Son but : répondre, par des entretiens, aux questions telles que « Comment fait-on pour trouver son style ? », à comprendre les coulisses du métier de ces créatifs, à faire le lien entre eux, mais aussi à répondre à des questions existentielles entre art et sa propre vie.

On peut aussi retrouver Jérémie Clayes sur les réseaux sociaux dont Instagram, et écouter son podcast sur les plateformes de podcast toutes les semaines.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud. Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes par ici.