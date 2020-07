L'athlète Marie-Amélie Le Fur tenant le drapeau français aux Jeux Olympiques Paralympiques, après sa victoire au 400 m à Rio au Brésil, le 12 septembre 2016 — Mauro Pimentel/AP/SIPA

20 Minutes donne la parole à un sportif concerné par le report des Jeux de Tokyo, qui devaient se tenir cet été. Ils ont raconté ici, là, ou encore là. De cette série est né l’épisode du podcast Minute Papillon ! que vous allez écouter, dans le lecteur audio ci-dessous.

A cause de la pandémie de covid-19, les Jeux paralympiques de Tokyo, comme les Jeux olympiques, ont été repoussés à l’été 2021. Un report qui impacte grandement, et c’est un euphémisme, tous les sportifs de haut niveau. Et notamment celle de Marie-Amélie Le Fur, grande figure du handisport en France et présidente du Comité paralympique et sportif français ( CPSF).

Cette spécialiste de la longueur a été triple championne paralympique (100m à Londres, puis 400m et longueur à Rio), quadruple championne du monde.

Alors qu’elle avait prévu de mettre un terme à sa carrière après les JO de l’été, elle a décidé, après réflexion, de continuer pendant un an cette vie effrénée, entre sport intensif, présidence du CPSF, vie de famille avec un enfant en bas âge, le tout dans un contexte économique difficile.

Maintenir l'objectif des Jeux, comment ça se passe ? Elle le raconte au journaliste Nicolas Camus.

Pour retrouver cette interview par écrit et en longueur, c’est par ici.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud. Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes par ici.