Bienvenue dans « Minute Papillon ! » le podcast d’actualité de 20 Minutes. Aujourd’hui mardi, c’est « Bande de pods », notre rendez-vous qui parle des podcasts, et de celles et ceux qui les font. On parle aujourd’hui des podcasts qui parle aux et des free-lances.

En France, l'Insee comptait 3,1 millions de travailleurs indépendants en 2016. Parmi eux, des agriculteurs, des médecins, des chauffeurs de taxi ou encore des artistes. Si l’on compte les indépendants de l’univers numérique, ils seraient, selon une étude de l'agence Malt, environ 930.000 en France en 2019, contre 700.000 en 2013. Une progression synonyme de la fin du rêve du salariat traditionnel « à la papa », selon cette plateforme spécialisée dans le « free-lancing ».

Dans cet univers en pleine croissance, où la liberté peut avoir le goût de l’isolement, la transmission des savoirs est capitale. C’est ce que réalise Marine Aubonnet, créatrice de « La Cohorte », le podcast des free-lances. Au fil des interviews et des témoignages, elle répond aux questions que tous les indépendants se posent : « Comment gérer les mauvais payeurs ? », « Etre free-lance à Hong Kong » ou aux Etats-Unis, ou encore « Devenir une influenceuse/un influenceur »…

Le but de ce programme : inspirer, rassurer, et se rapprocher. Car l’union, même en indépendant, fait la force.

Parmi les podcasts s’adressant aux free-lances, notons, sans viser l’exhaustivité, «Tribu indé » d’Alexis Minchella, « La voix du freelance » de Guillaume Guersan et « Ched », « Le podcast du freelance » de Dominique Dufour et « Young, Wild & Freelance » de Thomas Burbidge. Pour écouter le podcast « La Cohorte », c’est par ici, ou sur son site par là, et sur les réseaux sociaux, dont Instagram.

