Lancé en janvier et parrainé par le romancier Maxime Chattam, le premier « Prix 20 Minutes du roman », sur le thème « l’avenir appartient à la jeunesse », avance à grand pas.

Après la réception de plus de 500 manuscrits, et une première sélection opérée par les lecteurs de la plateforme « Les Nouveaux Auteurs », mise en place par notre partenaire Prisma média, le jury paritaire de 36 journalistes et des lecteurs de la plateforme « 20 Minutes livres » a commencé lire et sélectionner les quatre à cinq œuvres finalistes parmi une douzaine de titres retenus.

A la rentrée, le gagnant, celui qui aura le mieux conjugué l’équation littéraire « respect du thème imposé, qualité d’écriture, originalité et cohérence du récit », sera désigné lors d’une délibération entre le jury et son président, Maxime Chattam.

Le nom du lauréat sera annoncé lors de la prochaine édition de notre prochain événement VIS ! ONS, prévu en fin d’année. Et le roman, coédité par Les Nouveaux Auteurs, Prisma média et 20 Minutes, sera mis en vente dans la foulée.

Pour cet épisode de Minute Papillon !, Stéphane Leblanc, chef du service « Culture » à 20 Minutes, évoque l’organisation de ce prix, et l’avancement du projet. Pour les plus curieux, le règlement figure en ligne.

