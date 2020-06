Illustration d'un bureau de la rédaction de « 20 Minutes » à Paris, le 24 juin 2020 — Anne-Laetitia Béraud/20 Minutes

Pendant 160 jours, entre le 21 janvier et le 26 juin, 20 Minutes a tenu un article « live » consacré à la crise du coronavirus. C’est aujourd’hui l’heure de le fermer.

Le live, c’est un article en continu, en direct, que l’on retrouve dès que l’on va sur 20minutes.fr, sur son ordinateur comme sur son téléphone. Lancé le 21 janvier, à l’annonce des premiers décès à Wuhan en Chine, ce live a rassemblé en une longue page Web les développements de la pandémie, les bilans sanitaires quotidiens, réactions politiques et scientifiques, impacts économiques et sociaux, en France et à l’étranger, avant pendant et après le confinement

Cinq mois de « live » non-stop

Ce travail intensif de suivi, de recherche et vérification de l’info est inédit à 20 Minutes. Il a mobilisé tout d’abord le service « chaud » de la rédaction de 20 Minutes, nos journalistes à Tokyo et à Los Angeles, le service des éditeurs numériques et des community managers, et plus largement toute la rédaction.

Dans ce podcast, on parle de cette organisation inédite avec Florence Floux, cheffe des infos à 20 Minutes, le service des actualités urgentes, les journalistes de son service, Manon Aublanc, Lucie Bras, Jean-Loup Delmas et Rachel Garrat-Valcarcel, et Vanessa Rodrigues Biague, cheffe du service de distribution de l’information. Ils racontent aujourd’hui dans cet épisode spécial de Minute Papillon !

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud. Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes par ici.