Illustration de tampons sur un fond sombre — Josefin / Unsplash

En prenant une contraception hormonale en continu (pilule, implant, anneau vaginal, stérilet hormonal) les règles disparaissent, ou réduisent fortement. Depuis des années, des femmes enchaînent les plaquettes de leur pilule sans faire l’arrêt de sept jours qui déclenche les fameux saignements, ou sans prendre les pilules « placebo », pour supprimer leurs menstruations.

Les règles sous pilule sont de fausses règles, qui n’ont, à quelques exceptions près, pas de réelle utilité médicale. Et l’on peut tout aussi bien prendre la pilule en continu, disent les médecins. Mais alors qui les a inventées, ces règles inutiles, et pourquoi ? Est-ce que c’est dangereux de les supprimer ? Pourquoi les femmes ne le font pas plus ?

20 Minutes a mené, en partenariat avec l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), une enquête sur les règles sous pilule, en trois volets, à retrouver ici, ici et là. Un podcast est aussi né de cette enquête, donnant la parole à des femmes qui ont supprimé ces fausses règles. Elles exposent leur opinion au micro d’Aude Lorriaux.

Pour écouter ces témoignages, un simple clic dans le lecteur audio ci-dessus.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes par ici.