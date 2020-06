Illustration d'une personne caressant un chat — Paul Hanaoka / Unsplash

Des petits alliés de poids : les animaux domestiques, dont les chats, ont permis à de nombreuses personnes de vivre le confinement dans de meilleures conditions. L’attachement aux petits félins connaît une hausse importante depuis une dizaine d’années, et ils sont aujourd’hui 14 millions en France à vivre chez des compagnons humains.

Pour celles et ceux qui les apprécient et ne sont pas allergiques, les chats représentent une source de santé et de bonheur. C’est la thèse d’Anne-Claire Gagnon, docteur vétérinaire et comportementaliste spécialisée dans le domaine félin. Elle publie ce mercredi Les chats, comment ils prennent soin de notre santé !, aux éditions Robert Laffont (19 euros).

Selon cette professionnelle, outre les « bienfaits émotionnels », le chat représente un « collaborateur de santé » pour ceux qui ont de l'hypertension , ​mais aussi pour les personnes souffrant de maladies psychiques, comme la dépression.

Anne-Claire Gagnon est l’invitée de cet épisode de Minute Papillon ! pour évoquer pourquoi, et comment les chats nous font du bien. Pour l’écouter, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

