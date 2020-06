Illustration d'une personne avec un casque audio au cou — StockSnap / Pixabay

Bienvenue dans « Minute Papillon ! » le podcast d’actualité de 20 Minutes. Aujourd’hui mardi, c’est « Bande de pods », notre rendez-vous qui parle des podcasts, et de celles et ceux qui les font. Rencontre aujourd’hui avec Romain Gouloumès, à la barre de « Sixième science », le podcast de vulgarisation scientifique de 20 Minutes et Sciences et Avenir.

D’où vient l’idée de ce podcast qui parle de sciences, de manière décontractée ? Quels sont les thèmes des épisodes ? Qui en parle ? Ce sont les questions de cet entretien, à écouter dans le lecteur audio ci-dessus.

Retrouvez « Sixième science » deux fois par mois, sur 20minutes.fr, sciencesetavenir.fr, et toutes les plates-formes de podcasts.

Romain Gouloumès est par ailleurs aux manettes de « Juste un droit », le podcast justice de 20 Minutes qui met le doigt là où il faut.

