Illustration d'une personne en cuisine — Tina Dawson/Unsplash

Le Covid-19 frappe plus durement les personnes obèses, selon une étude du centre hospitalier de Lille, sortie en avril. La question du poids est importante dans cette maladie. Mais pas seulement : un poids important augmente les risques de cancers et de maladies cardiovasculaires.

Faire attention à son poids, oui ! Perdre des kilos de manière durable, là est la question… Le médecin et nutritionniste Frédéric Saldmann, auteur notamment de On n’est jamais mieux soigné que par soi-même (Plon, 19,90 euros) vous donne aujourd’hui quelques conseils et rappels de santé, alors que le confinement a favorisé la sédentarité.

Parmi les victimes du Covid-19, il remarque tout d’abord l’importance du poids dans la gravité de la maladie. « On a observé que les sujets qui étaient en réanimation ou qui sont décédés avaient, pour 80 % des cas, un point commun qui est l’excès de poids. L’excès de poids conduisant souvent au diabète et à l’hypertension qui sont des comorbidités associées au Covid. »

Pas « d’aliment miracle » dans les régimes

Alors que « 95 % des personnes qui essaient de perdre du poids regrossissent », souligne Frédéric Saldmann, il explique s’être « beaucoup intéressé à ce que l’on peut proposer pour perdre du poids de façon durable. » Entre autres conseils, il remarque que certains régimes intégrant un gâteau peuvent être bénéfiques sur le poids, car « cela enlève le sentiment de frustration qui enlève l’envie de grignoter. »

Refusant l’idée d’un « aliment miracle » proposé dans de nombreux régimes, le nutritionniste à succès rappelle que « la bonne alimentation, c’est de manger diversifié et varié ». Il recommande par exemple les avocats, qui n’entraînent pas d’inflammation digestive par rapport à d’autres aliments gras.

Frédéric Saldmann conseille enfin de reprendre de l’exercice, surtout si on l’a abandonné pendant le confinement, et ce pendant « au moins 30 minutes par jour sans s’arrêter ». Il considère que l’exercice devrait être une habitude, comme celle de se laver les dents quotidiennement.

