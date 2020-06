Illustration d'une personne, floue, se prenant la tête — Joel Naren/Unsplash

En France, douze millions de personnes connaissent au moins une fois dans leur vie une maladie psychique. Environ 10 % vont souffrir de dépression, maladie la plus répandue.

Cette crise sanitaire et sociale affecte durement les personnes souffrant déjà troubles psychiques, mais aussi les jeunes. Selon une enquête* menée par l'association Psychodon, ciblant les 15-25 ans, quatre jeunes sur dix affirment « être stressés depuis le déconfinement ». Et sept sur dix révèlent que « leur vie après le confinement est pire qu’avant ».

« Des personnes qui sont en pleine fragilité »

Didier Meillerand, fondateur et délégué général de Pyschodon, est aujourd’hui l’invité du podcast Minute Papillon !. Dans cet épisode, à écouter en un clic dans le lecteur audio ci-dessus, il revient sur le « risque psychique » des jeunes, en construction de leur vie.

Cette crise sanitaire et économique, est, selon Didier Meillerand, aussi une crise psychique « parce qu’il y a une tension entre l’exigence de performance et les fragilités [des individus] ». « On va demander aux personnes de retrouver la performance dans l’entreprise et dans leur vie, parce qu’on est en crise économique, [parce qu'] autrement les entreprises vont s’effondrer. Mais en même temps, on va demander cela à des personnes qui sont en pleine fragilité (…) Donc le risque psychique, le burn-out, risquent de s’exprimer ».

​Didier Meillerand invite enfin, pour détecter et aider les personnes souffrant de troubles, à se former aux premiers secours de santé mentale.

* Enquête réalisée du 25 mai au 8 juin 2020 par le Psychodon via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) auprès d’une moyenne de 868 répondants âgés de 15 à 25 ans.

Logo de l'association Psychodon - Psychodon

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud. Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes par ici.