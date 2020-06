Illustration d'un silhouette sur fond bleu — Ben Sweet/Unsplash

Bienvenue dans « Minute Papillon ! » le podcast d’actu de 20 Minutes. Aujourd’hui mardi, c’est « Bande de pods », notre rendez-vous qui parle des podcasts, et de celles et ceux qui les font. Rencontre aujourd’hui avec Elisabeth Feytit, du podcast « Meta de choc ».

Pourquoi pense-t-on ce que l’on pense ? Qu’est ce qui se passe dans notre tête, pour adhérer à une croyance ? A adhérer sincèrement, de tout son corps, à, par exemple, la spiritualité positive, la voyance, ou encore percevoir des signes de la présence d’illuminati sur terre…

La « métacognition », un terme signifiant « questionner sur ses propres croyances », c’est le thème du podcast « Meta de choc » d’Elisabeth Feytit. Ce podcast, ce sont de grands témoignages, par exemple sur la manipulation ou l’emprise mentale.

Ce sont aussi des rencontres avec des experts, en neurosciences ou en psychologie, pour mieux comprendre nos processus mentaux.

Ce podcast a pour but une « éducation à la pensée critique appliquée à soi », selon la podcasteuse. Et quand on observe de manière critique nos propres processus mentaux, on exerce notre libre arbitre.

Pour écouter Elisabeth Feytit parler de son podcast « Meta de choc », c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

Illustration du podcast - Elizabeth Feytit

