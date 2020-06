« MINUTE PAPILLON ! » « 20 Minutes » vous propose une sélection de podcasts natifs pour découvrir des livres, et celles et ceux qui les écrivent

Illustration d'un livre flottant dans une bibliothèque — Jaredd Craig/Unsplash

Crise sanitaire, crise économique, pourquoi pas tenter l’évasion en ouvrant un bouquin ? Dans notre rendez-vous « Bande de pods », qui parle de podcasts natifs, aujourd’hui on plonge dans la littérature, avec celles et ceux qui écrivent. Une sélection de programmes évidemment non exhaustive.

Des recommandations de passionnés

«PILE » : Quel bouquin à lire en cas de gueule de bois, ou pour s’amuser au lit ? C’est « Pile », le podcast. A chaque situation, Claire Jéhanno vous propose de découvrir un livre. Des chroniques d’environ cinq minutes qui vous plongent dans un ouvrage, une ambiance, une intrigue… A retrouver tous les 15 jours. Il y a déjà 45 épisodes, vous trouverez sans nul doute votre bonheur.

«Le book club », de Louie Media : Ce podcast vous propose de vous aider « à renouveler votre bibliothèque », pas moins. Comment ça se passe ? Des lectrices passionnées, chez elles, font découvrir leur collection. Et elles reviennent sur le livre qui a compté pour elle à un moment de leur vie. « Le Book Club », à retrouver un mardi sur deux. Et ce n’est pas seulement un podcast. Un club de lecture se retrouve 15 jours après l’épisode pour en parler, « dans la vie réelle »…

Des entretiens avec des auteurs et des autrices

«Des livres et moi » : Un podcast du poste général avec, au micro, Vincent Malone. Des entretiens avec des auteurs et autrices d’une quinzaine de minutes, pour découvrir des personnalités sous un jour différent. Qui est la personne derrière le clavier ? Ecoutez par exemple l’entretien avec Jean-Michel Jarre, étonnant. « Des livres et moi », un podcast à retrouver tous les 15 jours.

«La Page Blanche », d’Emilie Deseliène. Avec les autrices, elle évoque leur livre, mais aussi leur parcours, leur processus créatif, leur écriture. On y parle d’œuvre… Mais aussi de toutes les péripéties du métier d’écrivain, les difficultés aussi. Vous y trouverez des idées de lectures et de bonnes rencontres, comme avec Lola Nicolle. Le podcast « La page blanche » est à retrouver environ une fois par mois.

« Les Gens qui lisent sont plus heureux », de LCI podcast : des entretiens d’une quarantaine de minutes menés Jérôme Vermelin sur le plaisir de la lecture. Les invités sont des écrivains, mais aussi chanteurs, des politiques, des acteurs. Vous y écouterez Michel Bussi, mais aussi Constance Debré, ou Yasmina Khadra. Déjà 43 épisodes qui donnent du baume au cœur.

«3 petits points », un podcast mené par les passionnées Julie et Alix. Leurs entretiens avec des auteurs, des autrices, des artistes aussi, sont informels et enlevés. Là encore, de belles rencontres, avec par exemple Claire Berest ou le violoniste Renaud Capuçon. Des épisodes d’une trentaine de minutes qui donnent envie de lire.

