Crise sanitaire, crise économique, la période n’est pas à la rigolade… Dans notre rendez-vous « Bande de pods », qui parle de podcasts, aujourd’hui on se détend avec une sélection de programmes pour rire. Une liste évidemment non exhaustive.

Retrouvez tout d’abord la bande de copains du podcast L'apéro du Captain » (ADC). Les compères Captain Web, Manox, Kwakos et Lordtonpère causent de high-tech, de jeux, des cadeaux de la communauté, de tests « insolites »… autour d’un apéro. A la faveur du confinement, ils sont sortis de la cave qu’ils squattent depuis onze ans pour rejoindre Twitch.

Bande de copains

Dans la catégorie très fournie des conversations de bande de copains, parfois sous influence, vous pourrez rire aussi avec Jean-Bierre et Ritchie du podcast « Fruits de la station ».

Une discussion avec des personnalités connues, devant un public, et qui a des airs de contre-soirée dans la cuisine… Bienvenue dans le podcast A bientôt de te revoir, avec la virtuose du verbe Sophie-Marie Larrouy (Binge Audio). Parmi ses derniers invités, Manu Payet, Valérie Damidot et Benoît Hamon.

Jean-Claude Van Damme, ce héros

Quoi de plus fou, de plus grand, de plus extraordinaire que Jean-Claude Van Damme ? La vie et l’œuvre du maître belge est analysée dans le podcast Kumite », avec Julie-Anna Grignon et Ben Renaut. A écouter, tout simplement parce que JCVD est plus fort que Chuck Norris.

Terminons avec le podcast Breaking Old News ». Son slogan : 1er sur l’Histoire, dernier sur l’info. Ce podcast satirique journalistico-historique reprend les codes de BFM TV pour évoquer des faits historiques, comme la fuite de Louis XVI à Varennes ou l’affaire Landru. Très drôle.

