L’épidémie de Covid-19 est toujours en cours, la vie quotidienne de millions de personnes est, et va être bouleversée pour encore plusieurs mois, voire des années. Pour les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, les TCA, cette période de crise peut aggraver leur anorexie, leur boulimie, ou leur hyperphagie boulimique.

Plus de 600.000 Français de 15 à 35 ans sont concernés par ces maux, selon la Fédération nationale des associations liées aux TCA. Julie Bossart, journaliste à 20 Minutes, a reçu des questions sur ce sujet. Que dire aux personnes qui souffrent de ces troubles ? Que faire ?

Pour écouter les réponses de notre journaliste, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessous. On vous rappelle aussi la ligne téléphonique « Anorexie Boulimie Info Ecoute », au 0810 037 037. Vous pouvez aussi visiter le site Internet ou les réseaux sociaux de la Fédération française anorexie boulimie (FFAB). On peut aussi trouver des infos et des fiches pratiques sur le site de la Société francophone nutrition clinique et métabolisme, ou encore sur la plateforme en ligne StopTCA.

Par ailleurs, des témoignages de personnes souffrant de TCA sont à retrouver dans les podcasts Bien dans son corps, bien dans sa tête BCBT, ou Brise-Glace, le podcast de nos confrères suisses du Temps, du site Feeleat, ou encore dans le podcast marocain francophone Maghribiyate. Bonnes écoutes.

