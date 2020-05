«MINUTE PAPILLON!» Mathilde Cousin et Aymeric Le Gall, journalistes à «20 Minutes», reviennent sur la lutte d'influence du monde scientifique pour contrer les fausses nouvelles en lien avec la Covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, les fausses informations scientifiques pullulent sur les réseaux sociaux, comme Facebook, via les messageries comme WhatsApp ou Telegram, ou en vidéos sur Youtube… On a d’ailleurs évoqué, dans Minute Papillon ! les prétendus remèdes à la Covid-19 à base de fenouil, de citron ou de cocaïne…

Le phénomène est mondial, se joue des langues, des frontières, des différences culturelles pour proposer, souvent, des théories complotistes.

Face à ces infos parfois tronquées, parfois partiellement vraies, parfois totalement tirées par les cheveux, il y a notamment les institutions scientifiques. Leur mobilisation est encore plus forte en période de crise sanitaire.

Phénomène mondial

Leur but : proposer au grand public une information claire et vérifiée, faire entrer ce public dans un univers parfois compliqué à appréhender, mais aussi communiquer sur leurs doutes, voire leurs manques de connaissances…

Les journalistes Aymeric Le Gall et Mathilde Cousin ont enquêté sur ce « combat d’influence » quotidien entre les propagateurs de fausses infos et les institutions scientifiques en période de pandémie. Ils racontent leur enquête auprès de l’Institut Pasteur, le CNRS et l’Inserm.

