Le confinement, c’est long... surtout quand le 11 mai arrive à grands pas. Et pas si sûr que la levée du confinement soit synonyme de retour à nos vies d’avant. Que l’on soit dans un département vert ou rouge, jeune ou vieux, à la campagne ou dans une tour, cette « drôle » de période, chez soi, va continuer. Un temps parfois très difficile, un temps aussi pour apprendre sur soi, à prendre de la distance.

20 Minutes podcast vous propose le jeudi une pause philo dans votre canapé. Philosophes, historiens, sociologues, grands témoins répondent aux questions suivantes: comment l’épidémie redéfinit-elle nos vies ? Comment peut-elle modifier notre rapport à notre corps, à celui des autres ? Qu’est-ce que la liberté si elle est contrainte ?

Pour ce deuxième épisode, on parle de l’ennui. Une langueur malheureuse ? Un terreau de la créativité ? L’ennui est-il à pourchasser à tout prix, enfant comme adulte ? On parle de ce sentiment, émotion et état, avec Alexandrine Schniewind, professeure de philosophie à l’Université de Lausanne. Une interview menée par Clément Giulano, journaliste à 20 Minutes.

D’où vient l’ennui ? Peut-on découvrir dans la lenteur des modalités qui peuvent se révéler agréables ? Comment constater l’ennui sans en être effrayé ? Comment le transformer en quelque chose qui a du sens ? Ce sont quelques points abordés lors de cet entretien.

Retrouvez ici le premier épisode de cette série, sur le thème du corps enfermé, l’esprit libre, avec l’écrivain Philippe Gourdin, trois fois malade de cancer, qui a trouvé dans l’écriture un exutoire.

