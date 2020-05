«MINUTE PAPILLON!» Armelle Le Goff, directrice de la rédactrice et rédactrice en chef à « 20 Minutes », évoque l’organisation et le travail du média durant la pandémie et en vue du déconfinement, avec la redistribution du journal imprimé le 11 mai

Lancer le diaporama Illustration de la page du site du média 20minutes.fr, le 5 mai 2020 — Anne-Laetitia Béraud/20 Minutes

Avec la pandémie de coronavirus, rarement la demande d’informations a été aussi forte. Informations sur l’évolution de la crise sanitaire et économique dans notre pays et dans le monde, les témoignages des malades, de ceux qui les soignent, la parole des autorités, les explications et les doutes des scientifiques, la vérification, aussi, d’une parole qui se révèle parfois fausse.

La centaine de journalistes qui d’habitude à 20 Minutes vont et viennent, partent en reportage, éditent, enregistrent, continuent pour la plupart de travailler. La très grande majorité est confinée. Et pourtant articles, vidéo, podcasts, battent des records d’audience.

Comment 20 Minutes assure une continuité de l’information pendant la pandémie ? Comment le journal s’organise pour réapparaître dans vos mains à partir du 11 mai ? Comment s’organise la relation avec les lecteurs et auditeurs ? Quels sont les effets immédiats de la crise sur ce média ?

Reprise de la distribution le 11 mai

Aujourd’hui dans Minute Papillon ! on parle des coulisses de 20 Minutes avec Armelle Le Goff, directrice de la rédaction et rédactrice en chef du quotidien. La journaliste évoque la réorganisation des équipes et de la manière de travailler avec le confinement, les choix éditoriaux et de diffusion du média, la reprise de la distribution du journal, le 11 mai.

Des décisions où se mêlent bouleversement des habitudes de travail, mesures de sécurité, continuité de la production d’informations, respect et dialogue avec les lecteurs. Afin de continuer à faire de 20 Minutes votre journal du quotidien.

Comment travaille 20 Minutes ? C’est la question du jour. Pour les réponses, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

