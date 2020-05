Donald Trump, président des Etats-Unis, lors d'une émission diffusée sur Fox News le 3 mai 2020 — Oliver Contreras - Pool via CNP/Newscom/SIPA

Alors que les Etats-Unis dénombrent aujourd’hui le plus de victimes du Covid-19, Donald Trump, président des Etats-Unis, a évoqué dimanche soir les réponses des autorités face à la crise dans une émission diffusée sur Fox News.

En évoquant les ressemblances et les différences entre la pandémie de coronavirus et la grippe espagnole, Donald Trump affirme que la maladie « de 1917 » a fait « entre 50 et 100 millions de morts », et a « probablement mis fin à la Première guerre mondiale » car « les soldats tombaient malades ».

Un commentaire vérifié par Mathilde Cousin, journaliste « fact-checkeuse » au service « Fake Off » de 20 Minutes. Elle a pour cela contacté l’historien de la Grande Guerre Nicolas Beaupré, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Blaise-Pascal et au « Centre d’Histoire Espaces et Cultures » de Clermont-Ferrand.

Donald Trump dit-il vrai ? Réponses en un clic dans le lecteur audio ci-dessus, dans ce nouvel épisode de Minute Papillon !, le podcast d’actu quotidien de 20 Minutes. Pour lire cette enquête, c’est par ici.

