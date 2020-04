Illustration d'une femme levant les bras face à la mer — Frank Vessia /Unsplash

Le début du déconfinement doit commencer le 11 mai, sauf « si les indicateurs [épidémiologiques sur le Covid-19] ne sont pas au rendez-vous », a prévenu Edouard Philippe. Manquent encore des jours avant que les uns et les autres reprennent les déplacements du quotidien, l’école, le travail, revoient leur famille, les amis et les collègues. Le tout, petit à petit, et avec des mesures de sécurité. Des jours d’ennui pour certains, des jours qui incitent à apprendre sur soi-même et à prendre de la distance.

20 Minutes podcast vous propose le jeudi une pause philo dans votre canapé. Historiens, sociologues, grands témoins répondent aux questions : comment l’épidémie redéfinit-elle nos vies ? Comment peut-elle modifier notre rapport à notre corps et à celui des autres ? L’ennui est-il salutaire ? Qu’est-ce que la liberté si elle est restreinte ?

Pour ce premier épisode, on évoque « le corps empêché, l’esprit libre ». Comment rester libre quand son corps est enfermé, isolé du reste de la population ? Comment contourner, voire transformer l’isolement physique ? L’écrivain Philippe Gourdin, trois fois malade du cancer, a traversé les épreuves en écrivant un blog. Il a trouvé dans l’écriture un exutoire et un lien avec les autres, des lecteurs lui écrivant à leur tour, nouant un contact. Philippe Gourdin a tiré de ses expériences un livre et une chaîne « Je suis né trois fois », qu’il anime avec Soraya Melter-Bittar, psychologue clinicienne.

Pour écouter la pause philo dans votre canap’ avec Philippe Gourdin, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

