Illustration d'une enfant tenant un stylo — Les Anderson/Unsplash

Crèches, écoles, collèges et lycées doivent rouvrir à partir du 11 mai. En attendant ce mardi après-midi les annonces du premier ministre Edouard Philippe sur les grandes règles à appliquer dans les écoles, parents d’élèves, fédérations et syndicats s’inquiètent pour la sécurité des enfants et des personnels.

Plusieurs ont écrit à 20 Minutes pour leur faire part de leurs inquiétudes. Sont-ils obligés d’envoyer leur enfant à l’école lorsque les cours reprendront ?

Que peuvent et ne peuvent pas faire les parents d’élèves ? Que dit le droit sur l’instruction et la scolarisation ? Les réponses de Julie Bossart, journaliste à 20 Minutes, sont à écouter dans l’épisode du jour de Minute Papillon ! Elles sont à lire par ici.

