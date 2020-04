PODCAST. Jamy Gourmaud nous dévoile les coulisses de son métier

Jamy Gourmaud poste chaque jour une capsule de déconfiné sur sa chaîne Youtube. — CAPTURE D'ECRAN

Jamy Gourmaud a lancé le format vidéo « Chez Jamy » au tout début du confinement. Chaque jour, depuis son jardin ou son atelier, il explore une notion en une minute.

Ses vidéos ont rapidement cartonné sur les réseaux sociaux. A la demande de plusieurs enseignants, l'ancien co-animateur de « C'est pas sorcier » a créé sa chaîne Youtube où il poste désormais sa pastille quotidienne.

Du choix des sujets à la préparation de ses émissions.. Jamy Gourmaud explique en quoi consiste concrètement le métier qu'il exerce depuis plus de 25 ans : journaliste et vulgarisateur scientifique.

Chaque jour, il ravit sa communauté d'une nouvelle « capsule de déconfiné ». Filmé dans son jardin, ou son atelier si la pluie se mêle de la partie, Jamy Gourmaud distille sur sa chaîne Youtube et les réseaux sociaux une minute quotidienne de savoir.

Une figure de la vulgarisation scientifique

Comptant parmi les fans du regretté mais immortel C’est pas sorcier, notre podcast Sixième Science ne pouvait pas manquer cette occasion d’interviewer l’une des figures de la vulgarisation scientifique en France.

Un autre spécialiste des sciences s’est joint à nos micros en la personne de Mathieu Nowak, rédacteur en chef adjoint du magazine Sciences et Avenir.

Au programme de nos échanges à distance : l’actualité de Jamy (dont l’émission Le Monde de Jamy), la communauté de vulgarisateurs sur Youtube, le goût des Français pour les sciences, mais aussi les théories du complot et autres fake news…

Où trouver notre podcast?

Si vous n'écoutez pas de podcast en temps normal, le plus simple est de cliquer ici. Pour les autres, c'est pas plus compliqué. Que vous utilisez Apple Podcast, Google Podcast, Eeko, Majelan… on a le bouton magique qu’il vous faut. Il est juste là :