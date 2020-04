« MINUTE PAPILLON ! » Enfants, travail, maison, les créateurs Kévy Shako et Marine Aubonnet racontent un quotidien bouleversé par le confinement et les contraintes pour continuer à créer

Illustration d'une personne tenant en main deux micros et un enrergistreur — Tyler Casey / Unsplash

Ils sont créateurs. En période de crise et de confinement, pas facile de mener de front leur production et TOUT LE RESTE. Kévy Shako vous emmène dans Les Chroniques du gouffre, un podcast de récit et de poésie urbaine. Marine Aubonnet, elle, est la boss de La Cohorte, le podcast qui rapproche les travailleurs freelance. Deux programmes très différents, des formats et des sujets divers, mais une même passion, des expériences et des contraintes similaires.

Que faire de toutes les idées qui jaillissent entre la salle de bain et la cuisine ? Comment les réaliser ? Comment s’adapter quand on ne voit plus son équipe ou ses intervenants ? Comment gère-t-on les enfants quand on prépare puis lance son enregistrement ? Comment assurent ces créateurs ? Réponse dans ce podcast avec Kévy et Marine, où l’on parle bidouillage, organisation « sport » pour mener sa production, créativité et rapport aux autres.

Pour écouter ces témoignages de créateurs, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

