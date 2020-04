« MINUTE PAPILLON ! » Dans le podcast d’actu de « 20 Minutes » Matthieu Stefani, chef d’entreprise, raconte comment ses équipes et lui ont réagi face à la crise et la réorganisation du travail

Comment diriger une entreprise quand tout bascule du jour au lendemain ? Comment appréhende-t-on la crise économique qui se profile ? Comment gérer ses équipes et travailler avec ses clients à distance, organiser sa trésorerie, faire appel ou non aux aides de l’Etat ? Ce sont des questions auxquelles de nombreux dirigeants doivent répondre en urgence depuis un mois.

On en parle aujourd’hui dans Minute Papillon ! avec Matthieu Stefani, cofondateur et patron du cabinet de conseil et d’agence Cosa Vostra, animateur du podcast entrepreneuriat Génération Do It Yourself. Il raconte ce qui a changé avec la crise du Covid-19.

Moment de sidération, organisation en urgence des équipes, perspectives financières, irruption de la vie privée dans la sphère professionnelle, paradoxes de la situation… Matthieu Stefani raconte son expérience de dirigeant, ce qu’il a mis en place avec ses équipes, mais aussi l’évolution de son programme audio.

