Illustration d'une femme prenant un produit dans un magasin d'alimentation — Joshua Rawson-Harris/Unsplash

Aujourd’hui dans « Minute Papillon ! », le podcast d’actualités de 20 Minutes, on parle de messages largement partagés sur les réseaux sociaux qui parlent de et à votre porte-monnaie. Des messages sur Facebook, Snapchat ou WhatsApp que poursuivent les journalistes du service « Fake Off » pour démêler le vrai du faux.

La hausse des prix dans les supermarchés depuis le confinement est-elle une réalité ? Sur les réseaux sociaux, des internautes ont le sentiment que les prix pratiqués dans les grandes et moyennes surfaces sont en augmentation depuis la pandémie de Covid-19.

Enquête faite : cette impression n’est pas dénuée de fondements sur certains produits, notamment sur les fruits et légumes. Plus d’infos à écouter dans le lecteur audio ci-dessus, et à lire par ici.

Autre message partagé des milliers de fois sur Facebook : un lien promettant un « coupon de 250 euros d’achat » dans les supermarchés E.Leclerc. C’est une arnaque, a confirmé l'enseigne.

