Illustration d'une personne et d'un chat en cuisine — Oscar Chevillard/Unsplash

Enfants, travail, repas, ménage, organisation d’activités scolaires et ludiques… Dur d’être un parent confiné. Des mères ont évoqué auprès de 20 Minutes un quotidien de galères pour mener de front travail, gestion des enfants et de la maisonnée, parfois sans aide de leur partenaire.

Selon un sondage Ifop du 1er avril, un ménage sur deux se dispute plus souvent qu’avant à propos des tâches ménagères (49%). Et le principal sujet de discorde pour les parents concerne l’éducation des enfants (37 %).

Assurer tout, tout le temps, dans tous les domaines, notamment sur l'apprentissage scolaire, les injonctions pleuvent. Et la charge repose plus souvent sur les femmes. Comment faire face sans craquer ? Pourquoi est-ce important de lâcher du lest sans compromettre les fondamentaux? Comment réagir face à la peur des enfants, quand soi-même on est dans l'incertitude? Quelle attitude face aux réseaux sociaux, alors que les moyens numériques offrent une continuité dans nos relations sociales?

Le médecin psychiatre Christine Barois revient sur ces difficultés et propose quelques conseils aux personnes en souffrance. Elle évoque notamment « l’intelligence émotionnelle » pour soutenir ces parents.

Cette professionnelle donne aussi de son temps à la ligne d’écoute psychologique gratuite Cogitoz, ouverte à tous : 0 805 822 810

Pour écouter Christine Barois, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

