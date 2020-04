Illustration d'un jeune homme regardant par la fenêtre — Laurenz Kleinheider/Unsplash

De nouvelles informations sont diffusées chaque jour sur la pandémie de Covid-19. Mais aussi des allégations captivantes, voire scandaleuses, publiées sur le mur Facebook d’un ami ou envoyées directement dans votre boîte mail. Le service « Fake Off » de 20 Minutes enquête spécifiquement sur ce type d’infos. Il a pour but de nous aider à trier le vrai du faux.

Aujourd’hui, on revient dans « Minute Papillon ! » sur plusieurs allégations. Non, un décret du gouvernement ne vient pas de « légaliser l’euthanasie », interdite en France, via l’usage du médicament Rivotril. 20 Minutes a contacté plusieurs professeurs et la direction générale de la Santé. Ils sont unanimes. Plus d' infos par là.

Concernant l’attestation obligatoire du ministère de l’Intérieur, que l’on peut désormais remplir en ligne… Certains craignent un vol de leurs données personnelles, notamment bancaires. Selon les spécialistes informatiques contactés, les informations que vous donnez pour compléter cette attestation sont les seules transmises. Vos données personnelles, bancaires, vos photos ou SMS ne seront pas volés via cette attestation numérique. Plus d’infos par ici.

Pour écouter ce podcast, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Et pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud. Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes par ici.