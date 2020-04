Illustration d'une personne sur un lit avec une culotte rouge sur les mollets — Dainis Graveris/Unsplash

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve notre rendez-vous du vendredi « Tout sexplique ». Aujourd’hui, on évoque les podcasts qui parlent de sexe. Les sons du sexe, des histoires licencieuses, des explications sur ce qui se passe quand on pratique le sexe, du drôle ou du cru à vous faire rougir jusqu’aux oreilles. Et aussi d’autres choses, on vous laisse le choix.

Parmi ces programmes audio, notons, sans viser l’exhaustivité, Sex and Sounds d’Arte radio, avec Maïa Mazaurette, que l'on a reçu dans « Minute Papillon ! », Ctrl-X, qui propose des lectures érotiques et pornographiques, mais aussi Les lectures érotiques de Charlie et les mélanges de lectures très drôles issues de la mauvaise littérature érotique avec That's Sade.

Vous ne manquerez pas non plus VOXXX qui, selon son site, propose des « invitations au plaisir pour clitos audiophiles », avec sa version pour « phallus audiophiles » de COXXX , les enquêtes et témoignages de Sexplorer et de Vibrant.e.s, avec des hommes pour On the Verge. Mais aussi les réflexions de « Colette se confine avec ses copines », de Colette se confesse.

Les personnes LGBTQI + racontent, enquêtent et jouissent dans Bisexualités, de la RTBF, Gouinement lundi, Homomicro, ou encore Le Placard…

Pour parler érotisme et podcast, « Minute Papillon ! » interviewe Alexis, du podcast Le son du désir, dont le concept se traduit par : « Imaginez deux secondes : vous avez un message de votre amant sur votre répondeur… ».

Les podcasts érotiques sont-ils plus écoutés en ce moment de confinement ? Quelle est la différence entre l’audio et les écrans ? Comment parler de sexe à l’oreille ? Ce sont des questions du podcast du jour. Pour écouter Alexis, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessus.

