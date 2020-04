Illustration d'une femme sur un lit, tenant un smartphone à Zapopan, Mexique — BRUNO CERVERA/Unsplash

Confinés, ce n’est pas le moment que votre smartphone ou votre frigo tombe en panne, les enseignes physiques étant fermées, ainsi que les déchetteries. Pour éviter de passer des semaines avec un toaster en rade dans votre salon, autant prévenir la panne en bichonnant vos objets.

Quentin Ghesquière de l’association HOP (Halte à l’obsolescence programmée) est l’invité du podcast « Minute Papillon ! » ce lundi. Il vous donne quelques conseils pour soigner votre smartphone, télévision, bouilloire. Vous saurez tout pour aider à prolonger la vie de ces trois objets du quotidien, en cliquant dans le lecteur audio ci-dessus.

L’association HOP, créée en 2015, a pour but de fédérer citoyens pour pousser les entreprises et les institutions à créer des produits plus durables et réparables. L’association vise aussi à influencer les lois et les normes, et accompagner les entreprises pour tendre à une plus grande durabilité des produits.

