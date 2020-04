« MINUTE PAPILLON ! » Camille Juzeau, réalisatrice et auteure du podcast de récits d'aventures «Les Baladeurs» évoque ce programme audio de grand air

Illustration d'une femme en pull dans un champ de fleurs qui doit sentir bon à Vik, en Islande — Michael Humphries/Unsplash

Aujourd’hui on part à l’aventure, dans la nature, au grand air. Grelottant dans le Grand Nord, voguant dans les Caraïbes ou volant avec les rapaces. A défaut de le faire *EN VRAI*, on a heureusement des podcasts qui sortent la grand-voile et dépayseront vos oreilles.

Au menu de ces programmes audio, notons, pêle-mêle, « Les Aventuriers » de la Fabrik Audio, « La bougeotte » de Laura, Daisy et Marine, « l’Effet Panda » du WWF, les podcasts de nos confrères de Géo… et « Les baladeurs », le podcast de récits d’aventures de Les Others.

Des épisodes racontés par une personne, spéléologue, photographe, alpiniste… avec ses peurs et ses doutes. Leurs récits sont magnifiés par des ambiances sonores richement travaillées. J’ai contacté Camille Juzeau, la réalisatrice et auteure du podcast. Cette femme du son nous explique ce programme original, dont le dernier épisode, sorti mercredi, évoque les chimpanzés des Monts de la Lune avec la primatologue Sabrina Krief.

Pour un plongeon dans la chlorophylle, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

