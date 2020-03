Illustration d'une personne tenant en main en smartphone — Yura Fresh /Unsplash

Des infos sur la pandémie de Covid-19, il y en a beaucoup en ce moment. Et vous voyez probablement des « infos » plus ou moins bizarres, captivantes voire scandaleuses passer sur le mur Facebook d’un ami ou directement atterrir dans votre boîte mail. Le service « Fake Off » de 20 Minutes mène l’enquête spécifiquement sur ce type d’infos. Il a pour but de vous aider à trier le vrai du faux.

On revient aujourd’hui sur des allégations largement partagées ces derniers jours, avec un faux message signé du « personnel hospitalier » de Bordeaux ou de Rodez à propos du pic de la pandémie. Une deuxième fausse info concerne le professeur Didier Raoult, qui dirige l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille. Et enfin, retenir son souffle afin de savoir si on est atteint par le coronavirus, cela ne fonctionne pas…. Toutes les explications dans notre podcast du jour, que vous pouvez écouter en cliquant dans le lecteur audio ci-dessus.

Pour éviter de se laisser prendre par ces allégations, adoptez quelques réflexes. Demandez-vous quelle est la source​ du message, surtout quand il s’agit de propos copiés/collés sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Cherchez aussi si l’info a été vérifiée par un média ou des sites spécialisés dans la vérification de rumeurs, comme Hoaxbuster. Et dans le doute, ne partagez pas…

